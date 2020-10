Ilicic, il caso del fantasista: “Prima il Coronavirus poi la depressione” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il caso del fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic, parla il Papu Gomez: “Prima il Coronavirus poi la depressione”. Per mesi ha rappresentato un vero e proprio mistero per il calcio italiano il caso di Josip Ilicic, centrocampista offensivo dell’Atalanta, improvvisamente sparito dal terreno di gioco e tornato in Slovenia. Un caso che aveva interessato gli addetti … L'articolo Ilicic, il caso del fantasista: “Prima il Coronavirus poi la depressione” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) Ildeldell’Atalanta Josip, parla il Papu Gomez: “Prima ilpoi la depressione”. Per mesi ha rappresentato un vero e proprio mistero per il calcio italiano ildi Josip, centrocampista offensivo dell’Atalanta, improvvisamente sparito dal terreno di gioco e tornato in Slovenia. Unche aveva interessato gli addetti … L'articolo, ildel: “Prima ilpoi la depressione” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

deatoffees : @AQVILAROMANA Guarda che stiamo dicendo la stessa cosa, la salute viene prima di qualsiasi cosa e di qualsiasi magl… - deatoffees : #ilicic è prima di tutto una persona,che ha il diritto e la società #Atalanta il dovere di tutelare la privacy,il c… - infoitsport : Atalanta, Gomez svela il caso Ilicic: 'Ha avuto il Covid ed è caduto in depressione' - fabiodeste : @Sport_Mediaset #Ilicic al momento non giocherebbe neanche in serie B. Sarà un caso che con lui titolre due scoppole? #Atalanta -