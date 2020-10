“Ilicic ha avuto il Covid ed è caduto in depressione”. Il racconto del Papu Gomez (Di martedì 27 ottobre 2020) Il talento di Josep Ilicic a un certo punto è sparito come il pallone che nasconde agli avversari. Lo sloveno era scomparso dai radar, tornato nella sua città d’origine per riprendersi. Sì, ma da cosa? Una domanda che si sono posti in molti. La risposta era sotto gli occhi di tutti, in pochi sono riusciti a renderla pubblica, per rispetto di un campione che stava affrontando un momento difficile. Ne ha parlato uno dei suoi migliori amici, il Papu Gomez, in un’intervista al portale argentino Tyc: “Josip ha avuto il coronavirus e ha sofferto molto, è caduto in depressione. La testa arriva in un momento che esplode. Ma ora sta bene, è molto importante per noi”. Ilicic ha ritrovato il sorriso e l’Atalanta. Gasperini lo ha messo subito in campo senza pensarci, ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 ottobre 2020) Il talento di Josep Ilicic a un certo punto è sparito come il pallone che nasconde agli avversari. Lo sloveno era scomparso dai radar, tornato nella sua città d’origine per riprendersi. Sì, ma da cosa? Una domanda che si sono posti in molti. La risposta era sotto gli occhi di tutti, in pochi sono riusciti a renderla pubblica, per rispetto di un campione che stava affrontando un momento difficile. Ne ha parlato uno dei suoi migliori amici, il, in un’intervista al portale argentino Tyc: “Josip hail coronavirus e ha sofferto molto, èin depressione. La testa arriva in un momento che esplode. Ma ora sta bene, è molto importante per noi”. Ilicic ha ritrovato il sorriso e l’Atalanta. Gasperini lo ha messo subito in campo senza pensarci, ...

persemprecalcio : ? Il Papu #Gomez ha affermato che Josip #Ilicic ha avuto il #covid. Partiamo da questa affermazione per aprire il d… - ggittoss : RT @sportface2016: #Atalanta, #Gomez rivela: '#Ilicic ha avuto il #coronavirus ed è andato in depressione' - codeghino10 : RT @SkyTG24: Atalanta, Gomez: 'Ilicic ha avuto il Covid ed è caduto in depressione' - Francesco_Riz : RT @SkyTG24: Atalanta, Gomez: 'Ilicic ha avuto il Covid ed è caduto in depressione' - SkyTG24 : Atalanta, Gomez: 'Ilicic ha avuto il Covid ed è caduto in depressione' -