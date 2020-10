Ilaria Capua | ‘Trump ottimista | per il vaccino necessari tempo e soldi’

Leggi su viagginews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Per la virologaottenere uncontro il Coronavirus sarà un processo lento. “Trump ha fatto troppi proclami di ottimismo”. In una intervista concessa al Corriere della Sera,dalla sua residenza statunitense di Gainsville, in Florida, parla della situazione Coronavirus Italia e mondiale. Da quelle parti tiene banco non solo la … L'articolo‘Trumpper ile soldi’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com