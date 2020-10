Il virus colpisce anche Rocco Siffredi: positivi lui, la famiglia, la colf e l'autista (Di martedì 27 ottobre 2020) «anche Rocco Siffredi è positivo al coronavirus! Il porno-attore ora è a Budapest, ma la scorsa settimana era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che stanno preparando su di lui». Lo rivela Dagospia che sottolinea che sarebbe stata «contagiata tutta la famiglia, la donna di servizio e l'autista». Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) «è positivo al corona! Il porno-attore ora è a Budapest, ma la scorsa settimana era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che stanno preparando su di lui». Lo rivela Dagospia che sottolinea che sarebbe stata «contagiata tutta la, la donna di servizio e l'».

«Anche Rocco Siffredi è positivo al coronavirus! Il porno-attore ora è a Budapest, ma la scorsa settimana era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che stanno preparando su di lui». Lo ...

