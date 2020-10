Il tavolo del centrosinistra sulle elezioni a Roma (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Modalità e tempistica di svolgimento di eventuali primarie e definizione del perimetro della coalizione, soprattutto per quanto riguarda un eventuale dialogo con il M5s al secondo turno. Questi, a quanto si apprende, i temi in discussione su Zoom nel corso della seconda riunione del tavolo del centrosinistra per il Campidoglio, convocata dal Pd Roma. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti Dem, di Azione, Articolo 1, Sinistra Italiana, Italia Viva, Demos, Liberiamo Roma, Verdi, +Europa e Radicali, i capogruppo in Campidoglio ed i presidenti dei Municipi guidati dal centrosinistra. Le forze politiche della coalizione stanno cercando di fare passi avanti in materia di primarie, nonostante l'organizzazione della consultazione risulta difficile vista la pandemia di Covid. ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Modalità e tempistica di svolgimento di eventuali primarie e definizione del perimetro della coalizione, soprattutto per quanto riguarda un eventuale dialogo con il M5s al secondo turno. Questi, a quanto si apprende, i temi in discussione su Zoom nel corso della seconda riunione deldelper il Campidoglio, convocata dal Pd. Alhanno partecipato rappresentanti Dem, di Azione, Articolo 1, Sinistra Italiana, Italia Viva, Demos, Liberiamo, Verdi, +Europa e Radicali, i capogruppo in Campidoglio ed i presidenti dei Municipi guidati dal. Le forze politiche della coalizione stanno cercando di fare passi avanti in materia di primarie, nonostante l'organizzazione della consultazione risulta difficile vista la pandemia di Covid. ...

emmedibi : Non mi sembra utile l’arroganza paciosa con cui Zingaretti esprime la posizione del suo partito: tu non puoi parlar… - rtl1025 : ?? E' di 45 articoli la bozza del #decretoRistori sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le misure spunta anche… - CarloCalenda : Mi pare la migliore testimonianza sul lavoro fatto sul tavolo Roma. Ascoltatelo. Ps su “incoerenza” era febbraio 2… - Agenzia_Italia : Il tavolo del centrosinistra sulle elezioni a Roma - El_Pablo_Unido : O di come uno di questi voleva farci sedere in 4 in un tavolo per due, che tanto per bere e basta si stava comodi u… -

Ultime Notizie dalla rete : tavolo del Il tavolo del centrosinistra sulle elezioni a Roma AGI - Agenzia Giornalistica Italia Conte: "I contributi a metà novembre. 5 miliardi per le categorie più colpite"

IL DECRETO RISTORI PUNTO PER PUNTO: - 32 articoli, fondi tamponi medici base - E' di 32 articoli la bozza del decreto ristori sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le misure spunta anche un ...

“Nelle Marche didattica a distanza per il 75% delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado”

Di conseguenza, presenza giornaliera negli istituti contenuta nel 25% del numero di studenti”. Lo fa sapere l’Ufficio scolastico regionale. Il Tavolo operativo istituito dall’Usr, riunitosi ieri ...

IL DECRETO RISTORI PUNTO PER PUNTO: - 32 articoli, fondi tamponi medici base - E' di 32 articoli la bozza del decreto ristori sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le misure spunta anche un ...Di conseguenza, presenza giornaliera negli istituti contenuta nel 25% del numero di studenti”. Lo fa sapere l’Ufficio scolastico regionale. Il Tavolo operativo istituito dall’Usr, riunitosi ieri ...