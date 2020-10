Il tampone rapido dal medico di famiglia (Di martedì 27 ottobre 2020) Trenta milioni per effettuare i test antigenici dal medico di base e dal pediatra. Il costo sarà a carico dello Stato e non del paziente Leggi su today (Di martedì 27 ottobre 2020) Trenta milioni per effettuare i test antigenici daldi base e dal pediatra. Il costo sarà a carico dello Stato e non del paziente

IlContiAndrea : #AlessiaMarcuzzi non è a #LeIene “Ho effettuato il test rapido pungidito. L’esito era positivo. Così mi sono sottop… - andreapalazzo2 : RT @IlContiAndrea: #AlessiaMarcuzzi non è a #LeIene “Ho effettuato il test rapido pungidito. L’esito era positivo. Così mi sono sottoposta… - MusicTvOfficial : “Ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Mi sono sottoposta ad un test antigenico tra… - mapivi63 : RT @IlContiAndrea: #AlessiaMarcuzzi non è a #LeIene “Ho effettuato il test rapido pungidito. L’esito era positivo. Così mi sono sottoposta… - Luca_zone : RT @IlContiAndrea: #AlessiaMarcuzzi non è a #LeIene “Ho effettuato il test rapido pungidito. L’esito era positivo. Così mi sono sottoposta… -