Il sesso ai tempi del Coronavirus | baci a rischio e mascherina durante l’atto

Dopo tanti mesi di precauzioni, alla fine la domanda è arrivata: quanto è rischioso fare sesso ai tempi del Coronavirus? Quali sono le precauzioni migliori? Di recente la Rai ha deciso di rispondere alle domande più frequenti stilando alcune "buone regole" da seguire che hanno anche scatenato l'ilarità sul web. baci e covid-19: sì o no? La risposta dell'esperta La sessuologa Roberta Rossi, intervistata da Repubblica, ha spiegato come comportarsi in ambito sessuale ai tempi dell'emergenza Coronavirus. Rispondendo alle domande dei lettori, ha spiegato come il bacio "sia uno dei comportamenti sessuali più diffusi, ma anche quello più a ...

Ultime Notizie dalla rete : sesso tempi Safe Sex: Antonio Colomboni ha illustrato il decalogo del sesso in tempi di pandemia stilato da un urologo dell'Ospedale San Paolo di Milano Frizzifrizzi.it Dall’ex Jugoslavia all’Ungheria, passando per l’Albania: un viaggio nella letteratura dell’Est

Quello che non poteva entrarle in bocca, l’ha stretto tra le dita e lo ha accarezzato con movimenti semicircolari. Durante tutto questo tempo, con la mano sinistra teneva indietro i capelli e provvede ...

"Puttane. Il mestiere più antico del mondo ai tempi di internet e del Covid", di Maria Giovanna Maglie

Un reportage senza moralismi sulla prostituzione 2.0.



Il web ha cambiato anche il mestiere più antico del mondo, dai primi siti di annunci ai forum e infine a Escort Advisor, che alle ins ...

