Il segreto anticipazioni | il nemico di Francisca è Eulalia che ha bruciato tutti i terreni?

(Di martedì 27 ottobre 2020) Come avrete visto nelle ultime puntate de Ilin onda su Canale 5, vanno in onda giornalmente alcuni spezzoni della puntata precedente. Dare quindi delleprecise non è semplice ma ci proviamo! Cosa accadrà quindi nella puntata de Ildi domani, 28 ottobre 2020? Avrete visto che Matias si è scagliato contro Mauricio pur di sapere la verità sull’incendio che ha coinvolto anche la piccola Camelia. Inoltre Manuela ha convinto Rosa a parlare con suo padre anche se la ragazza continua a non fidarsi di nessuno. Mauricio ha dichiarato guerra al prete e quello che è successo a don Filiberto lascia pensare che ci sia dietro lo zampino del sindaco…Mauricio spiega a Matias tutto quello che ha scoperto in questi mesi…...

Come avrete visto nelle ultime puntate de Il segreto in onda su Canale 5, vanno in onda giornalmente alcuni spezzoni della puntata precedente. Dare quindi delle anticipazioni precise non è semplice ma ...Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la Puntata del 28 ottobre ... l'uomo che l'ha sedotta e abbandonata solo per scoprire il suo piano segreto, e di liberarsi di Marcia. È lei la donna di cui l ...