Il Segreto | anticipazioni 28 ottobre | i sospetti di Isabel

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 ottobre 2020) La marchesaDe Los Visos sarà protagonista della puntata Ilin onda mercoledì 28. Lerelative a questo episodio, rivelano che la donna inizierà a sospettare che Francisca voglia farle del male colpendo i figli. Adolfo, infatti, avrà un incidente d’auto e poco dopo si scoprirà che la vettura è stata manomessa e la donna penserà che sia stato Mauricio a farle per ordine della Montenegro. Nel frattempo, la diatriba tra don Filiberto e Mauricio non accennerà ad avere fine ed il parroco protesterà in piazza contro il sindaco, ma poi verrà aggredito nel tragitto verso casa. Infine, Tiburcio tornerà a casa mentre Ignacio sorprenderà Adolfo e Marta baciarsi in cucina. Il, ...