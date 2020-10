Il salto di qualità della mafia foggiana: “Truffa da 13 milioni su fondi Ue grazie a funzionari pubblici compiacenti”. 48 arresti a Bari (Di martedì 27 ottobre 2020) Il salto criminale della mafia foggiana è raccolto nelle quasi 1200 pagine dell’inchiesta “grande carro” con la quale carabinieri del Ros di Bari e del comando per la Tutela Agroalimentare di Salerno hanno arrestato 48 persone accusate a vario titolo per associazione mafiosa, riciclaggio, estorsione, sequestro di persona, armi e truffe per il conseguimento di fondi pubblici e comunitari. Ed è proprio quest’ultimo punto, secondo i militari guidati dal colonnello Alessandro Mucci e coordinati dai pubblici ministeri Lidia Giorno e Carmela Bruna Manganelli della Direzione distrettuale antimafia di Bari, a disegnare la nuova forma imprenditoriale della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilcriminaleè raccolto nelle quasi 1200 pagine dell’inchiesta “grande carro” con la quale carabinieri del Ros die del comando per la Tutela Agroalimentare di Salerno hanno arrestato 48 persone accusate a vario titolo per associazione mafiosa, riciclaggio, estorsione, sequestro di persona, armi e truffe per il conseguimento die comunitari. Ed è proprio quest’ultimo punto, secondo i militari guidati dal colonnello Alessandro Mucci e coordinati daiministeri Lidia Giorno e Carmela Bruna ManganelliDirezione distrettuale antidi, a disegnare la nuova forma imprenditoriale...

