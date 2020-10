Il ristoratore della foto che ha commosso i social: "In settant'anni di lavoro, è il periodo più difficile della mia vita" (Di martedì 27 ottobre 2020) Giuseppe Tonon è titolare di Cà Lozzio di Oderzo: "Ora qui non c'è più niente da fare. Ho visto una delle nostre cameriere piangere, temeva di rimanere senza lavoro" Leggi su repubblica (Di martedì 27 ottobre 2020) Giuseppe Tonon; titolare di Cà Lozzio di Oderzo: "Ora qui non c'; niente da fare. Ho visto una delle nostre cameriere piangere, temeva di rimanere senza

Corriere : La foto della figlia di un ristoratore commuove Facebook: «Mi ha detto: “È la mazzata finale”» - Tg3web : La chiusura alle 18 dei ristoranti. In Veneto a Treviso dove la foto scattata dalla figlia di un ristoratore è dive… - SkyTG24 : Nuovo Dpcm, la foto della figlia del ristoratore che commuove sui Social - LiberoFreedom : RT @ivocamic: #Manifestazioni e #proteste in tutta Italia 'POTETE ARRESTARMI MA NON CHIUDERÒ MAI' la protesta di un ristoratore a Pesaro I… - marknerazzurro : @Agenzia_Ansa Questo ristoratore è uno di quelli che insieme all’indolenza della politica e all’ignoranza della gen… -