Il ristorante di Mestre che lancia la cena alle 5 di mattina per rientrare negli orari del dpcm

C'è un ristorante a Mestre che ha trovato il modo di proporre comunque due servizi nell'arco della stessa giornata, nonostante il dpcm che prevede la chiusura dei bar e dei locali per la ristorazione dalle 18 alle 5 del mattino. L'iniziativa dell'osteria Plip (che, nel frattempo, è diventata trattoria Plip per rispettare lo spirito del servizio a pranzo) c'è stata, al momento, soltanto per una sera. Ma, chissà, potrebbe diventare una tendenza e allora viene meno qualsiasi ratio dietro all'ultimo dpcm del presidente del Consiglio.

