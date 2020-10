Il Reddito di cittadinanza del 27 ottobre è saltato! Il motivo (Di martedì 27 ottobre 2020) Oggi, come ogni 27 del mese, doveva essere pagato il Reddito di cittadinanza ma migliaia di persone non lo hanno visto. Proteste in tutta Italia. Amara sorpresa per chi oggi, 27 ottobre, si è svegliato con la sicurezza di avere il sostegno della rata di settembre – pagata questo mese – del Reddito di cittadinanza, per comprare i generi di prima necessità, per fare la spesa, per avere qualche contante in tasca. Del resto, a parte i ‘furbetti’, chi percepisce tale aiuto del Governo, è per lo più indigente e dunque il 27 di ogni mese diventa un giorno importante, molto importante. Questa mattina il Reddito non era stato ancora accreditato ma può succedere: spesso le operazioni delle poste iniziano a cavallo del ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Oggi, come ogni 27 del mese, doveva essere pagato ildima migliaia di persone non lo hanno visto. Proteste in tutta Italia. Amara sorpresa per chi oggi, 27, si è svegliato con la sicurezza di avere il sostegno della rata di settembre – pagata questo mese – deldi, per comprare i generi di prima necessità, per fare la spesa, per avere qualche contante in tasca. Del resto, a parte i ‘furbetti’, chi percepisce tale aiuto del Governo, è per lo più indigente e dunque il 27 di ogni mese diventa un giorno importante, molto importante. Questa mattina ilnon era stato ancora accreditato ma può succedere: spesso le operazioni delle poste iniziano a cavallo del ...

