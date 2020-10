Il Real si ferma ancora, è ultimo! Il City passeggia a Marsiglia. I risultati delle altre gare di Champions (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Altro passo falso della formazione di Zidane nel secondo turno di Champions League. Dopo aver debuttato con una sconfitta, le merengues non vanno oltre il pari contro il Borussia Moenchengladbach, 2-2 il risultato finale. In questo momento la squadra spagnola è ultima con un punto nel girone in cui è presente anche l’Inter. Vittoria per 3-0 per il Manchester City contro il Marsiglia, successi anche per Porto, Atletico, Bayern e Liverpool. Foto: Marca L'articolo Il Real si ferma ancora, è ultimo! Il City passeggia a Marsiglia. I risultati delle altre gare di Champions proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Altro passo falso della formazione di Zidane nel secondo turno diLeague. Dopo aver debuttato con una sconfitta, le merengues non vanno oltre il pari contro il Borussia Moenchengladbach, 2-2 il risultato finale. In questo momento la squadra spagnola è ultima con un punto nel girone in cui è presente anche l’Inter. Vittoria per 3-0 per il Manchestercontro il, successi anche per Porto, Atletico, Bayern e Liverpool. Foto: Marca L'articolo Ilsi, èIl. Idiproviene da Alfredo ...

andereliteee : @OmarEliteF @CarlaMarchesina @valeriofake @Poloodiatodatut @NadiaEliteFake @lucrerealf @Nano_FG_ @samueleilfregno… - valtorofficial : @RobertPattfake si amo ti giuro non so mai niente vedo gente che interagisce sempre e io rimamgo indietro... so che… - infoitsport : La Real Sociedad non si ferma e cala il poker: 4-1 all'Huesca e vetta solitaria, Napoli avvisato - infoitsport : Napoli, le eurorivali: Real Sociedad regina di Liga. AZ sa solo pareggiare, il Covid ferma il Rijeka - AdrianaLimaFak : @nicc0log_ @MarthaHuntF @ElsaHoskF_ @Piero_demedici @SaraSampaioF_ @RobertPattfake @CedricRealF @notpansy… -

Ultime Notizie dalla rete : Real ferma La Real Sociedad non si ferma e cala il poker: 4-1 all'Huesca e vetta solitaria, Napoli avvisato TUTTO mercato WEB Champions League, Inter fermata sullo 0-0 dallo Shakhtar

Altro pareggio per i nerazzurri: dopo il 2-2 con il Borussia è arrivato lo zero a zero di Kiev. Colpiti una traversa e un palo, Lautaro si divora un'occasione pazzesca ...

Champions, Inter fermata dallo Shakhtar: a Kiev finisce 0-0

Inter sfortunata in Ucraina dove non riesce ad avere la meglio dello Shakhtar: finisce 0-0 con la squadra di Conte che recrimina per due traverse colpite nel primo tempo da Barella e da Lukaku. Nella ...

Altro pareggio per i nerazzurri: dopo il 2-2 con il Borussia è arrivato lo zero a zero di Kiev. Colpiti una traversa e un palo, Lautaro si divora un'occasione pazzesca ...Inter sfortunata in Ucraina dove non riesce ad avere la meglio dello Shakhtar: finisce 0-0 con la squadra di Conte che recrimina per due traverse colpite nel primo tempo da Barella e da Lukaku. Nella ...