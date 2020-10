Il Primario del San Raffaele di Milano | Abbiamo il dovere di dare informazioni corrette

Leggi su notizie

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Zangrillo torna a parlare del Coronavirus a La Vita in diretta dichiarando che il 60% delle persone contagiate che giungono in ospedale sono codici verdi. Zangrillo: “Il 60% delle persone in ospedale sono codici verdi” su Notizie.it.