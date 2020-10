Il presidente del Consiglio regionale Allasia: “Pene severe ed esemplari per autori di violenze” (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono parole dure quelle con sui il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia condanna le violenze avvenute ieri sera in centro a Torino. “Desidero esprimere la mia massima solidarietà e gratitudine alle forze dell’ordine impegnate ad arginare teppisti e criminali infiltrati nella pacifica protesta di commercianti e lavoratori”. “E’stata un’inaccettabile violenza – prosegue – che nulla ha a che vedere con le comprensibili ragioni di chi è preoccupato per le ripercussioni economiche della pandemia e delle misure per contenere la diffusione del contagio. “Torino non merita uno scempio del genere, mi auguro che gli autori di queste devastazione vengano assicurati quanto prima alla giustizia con pene ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono parole dure quelle con sui ildelStefanocondanna le violenze avvenute ieri sera in centro a Torino. “Desidero esprimere la mia massima solidarietà e gratitudine alle forze dell’ordine impegnate ad arginare teppisti e criminali infiltrati nella pacifica protesta di commercianti e lavoratori”. “E’stata un’inaccettabile violenza – prosegue – che nulla ha a che vedere con le comprensibili ragioni di chi è preoccupato per le ripercussioni economiche della pandemia e delle misure per contenere la diffusione del contagio. “Torino non merita uno scempio del genere, mi auguro che glidi queste devastazione vengano assicurati quanto prima alla giustizia con pene ...

