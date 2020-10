Il Premier: "Se non marciamo assieme aggraviamo la situazione" (Di martedì 27 ottobre 2020) Dpcm anti-Covid, Giuseppe Conte si è rivolto alle categorie promettendo rapidi indennizzi. Dpcm anti-Covid, Conte: “Indennizzi subito” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Dpcm anti-Covid, Giuseppe Conte si è rivolto alle categorie promettendo rapidi indennizzi. Dpcm anti-Covid, Conte: “Indennizzi subito” su Notizie.it.

Capezzone : Su @atlanticomag il professor Carinci sul gioco di Conte che potrebbe non funzionare più (e sui silenzi del Colle) - zaiapresidente : ?????? 'DPCM, IL VENETO DICE NO', titolano i quotidiani oggi. Vi spiego in questa intervista a TvA Vicenza cosa non ci… - Agenzia_Ansa : 'Raccomandiamo di muoversi solo per lavoro, ma non è un coprifuoco': dice il premier, Giuseppe Conte, che annuncia… - antopinna12 : RT @coccodj: ancora una volta, parlando di ristori che “non lasceranno indietro nessuno“, il nostro Premier dimentica il MIO settore, non c… - ernestocarbone : RT @coccodj: ancora una volta, parlando di ristori che “non lasceranno indietro nessuno“, il nostro Premier dimentica il MIO settore, non c… -