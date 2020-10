Il Parlamento dei voltagabbana. Siamo già a 131 cambi di casacca. Neppure la pandemia ha fermato la transumanza. Da gennaio 42 traslochi: i giallorossi i più danneggiati (Di martedì 27 ottobre 2020) Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E in Parlamento il cambio di casacca è un vizio davvero duro a morire. Da inizio legislatura, secondo i dati dell’Associazione Openpolis, i cambi di gruppo sono stati 131, per una media di circa 4,37 voltagabbana al mese. Meno rispetto alla XVII legislatura (marzo 2013-marzo 2018) in cui il fenomeno era letteralmente esploso: 569 traslochi da parte di 348 parlamentari da un settore all’altro dell’emiciclo. Durante il governo Conte I, si è registrata una media di circa 1,61 cambi al mese. Con l’inizio dell’esecutivo giallo-rosso, governo Conte II, il dato medio è esploso a 7,3. Ad aprire le danze ci ha pensato Matteo Renzi con la nascita di Italia Viva, che nel settembre 2019 ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E inilo diè un vizio davvero duro a morire. Da inizio legislatura, secondo i dati dell’Associazione Openpolis, idi gruppo sono stati 131, per una media di circa 4,37al mese. Meno rispetto alla XVII legislatura (marzo 2013-marzo 2018) in cui il fenomeno era letteralmente esploso: 569da parte di 348 parlamentari da un settore all’altro dell’emiciclo. Durante il governo Conte I, si è registrata una media di circa 1,61al mese. Con l’inizio dell’esecutivo giallo-rosso, governo Conte II, il dato medio è esploso a 7,3. Ad aprire le danze ci ha pensato Matteo Renzi con la nascita di Italia Viva, che nel settembre 2019 ha ...

