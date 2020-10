Il Paradiso delle signore | anticipazioni 29 ottobre | Stefania diventa una Venere

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il sogno didiventerà presto realtà a Il. Lerelative alla puntata in onda giovedì 29, rivelano che la ragazza si recherà al grande magazzino con Federico e poco dopo sosterrà un colloquio con Clelia superandolo brillantemente e venendo assunta comein prova. Nel frattempo, Vittorio dovendosi separare da Serena che dove tornare in collegio, le regalerà una targhetta con il suo nome come quellacommesse del. Intanto, Roberta avrà una proposta allettante dalla professoressa Barone mentre Umberto e Federico saranno sempre più legati e Adelaide se ne renderà conto. Infine, Vittorio sarà sempre ...