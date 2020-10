IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di mercoledì 28 ottobre 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di mercoledì 28 ottobre 2020: L’uscita a quattro di Marcello (Pietro Masotti) e Salvatore (Emanuel Caserio) con DELLE ragazze straniere viene scoperta da Roberta (Federica De Benedittis)! La ragazza a quel punto tratta male il fidanzato pensando che volesse divertirsi con un’altra, poi però scopre di avere un boyfriend che la ama davvero e così, con l’aiuto di Armando (Pietro Genuardi), gli organizza una cena romantica per chiedergli scusa!Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2020Luciano (Giorgio Lupano) comunica a Silvia (Marta Richeldi) che non rientrerà a ... Leggi su tvsoap (Di martedì 27 ottobre 2020)puntata de Il5 di mercoledì 28: L’uscita a quattro di Marcello (Pietro Masotti) e Salvatore (Emanuel Caserio) conragazze straniere viene scoperta da Roberta (Federica De Benedittis)! La ragazza a quel punto tratta male il fidanzato pensando che volesse divertirsi con un’altra, poi però scopre di avere un boyfriend che la ama davvero e così, con l’aiuto di Armando (Pietro Genuardi), gli organizza una cena romantica per chiedergli scusa!Leggi anche: UNA VITA,puntata di mercoledì 28 e giovedì 29Luciano (Giorgio Lupano) comunica a Silvia (Marta Richeldi) che non rientrerà a ...

Corriere : Il paradiso delle Galapagos minacciato dai pescherecci cinesi - Corriere : Il paradiso delle Galapagos minacciato dai pescherecci cinesi - rossa_bodi : RT @chruggeriTg2: Come la #China sta depredando il paradiso sommerso delle #Galapagos saccheggiando il pesce delle riserve marine da 3 mesi… - katrinyanuo : RT @chruggeriTg2: Come la #China sta depredando il paradiso sommerso delle #Galapagos saccheggiando il pesce delle riserve marine da 3 mesi… - GdeRerum : RT @chruggeriTg2: Come la #China sta depredando il paradiso sommerso delle #Galapagos saccheggiando il pesce delle riserve marine da 3 mesi… -