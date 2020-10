Il nuovo film di James Bond spende 60.000 euro spruzzando Coca-Cola su Matera (Di martedì 27 ottobre 2020) James Bond spende 60.000 euro spruzzando Coca-Cola su Matera James Bond: No Time To DieIl film di prossima uscita della serie di James Bond, No Time To Die, si apre con una sequenza di inseguimenti nella città italiana di Matera, con il momento clou è quando la soave spia esegue un salto di 70 piedi in Piazza del Duomo su una moto. oltre 30.000 litri della bibita sono stati versati lungo i sassi e i ciottoli del capoluogo lucano per permettere a Daniel Craig e agli stuntman di effettuare salti e acrobazie in sella alle due ruote. Lee Morrison (James Bond) E il coordinatore degli stunt Lee ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020)60.000su: No Time To DieIldi prossima uscita della serie di, No Time To Die, si apre con una sequenza di inseguimenti nella città italiana di, con il momento clou è quando la soave spia esegue un salto di 70 piedi in Piazza del Duomo su una moto. oltre 30.000 litri della bibita sono stati versati lungo i sassi e i ciottoli del capoluogo lucano per permettere a Daniel Craig e agli stuntman di effettuare salti e acrobazie in sella alle due ruote. Lee Morrison () E il coordinatore degli stunt Lee ...

GassmanGassmann : A questo punto non so cosa succederà... forse richiudono cinema e teatri, forse il nostro film dovrà essere rimanda… - team_world : C'è chi si taglia I CAPELLI dopo la fine di un amore, per cambiare look, per dare 'un taglio' con il passato, perch… - 01Distribution : Domani in edicola la cover de @ilvenerdi di Repubblica dedicata a #DiabolikIlFilm! Il nuovo film dei #ManettiBros s… - wireditalia : La saga di videogiochi famosa in tutto il mondo continua a sfornare adattamenti, fra cui una serie animata giappone… - GianmicheleGar9 : @SfigaCatrame È la trama di un nuovo film. -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo film Nuovo film di Sibilia a dicembre su Netflix e (forse) al cinema askanews Le rivolte studentesche del '68 in "L’incredibile storia de l’Isola delle rose"

Il prossimo 9 dicembre sarà disponibile il nuovo film di Sydney Sibilia, il talentuoso regista campano, classe 1981, che torna dietro la macchina da presa dopo il successo (insperato) di Smetto quando ...

John David Washington, la star di Tenet in un film Netflix prodotto da Luca Guadagnino

L'attore sarà inoltre nel cast del nuovo film di David O. Russell insieme a Margot Robbie e Christian Bale. Per altri approfondimenti sulla carriera di John David Washington, rimandiamo alla ...

Il prossimo 9 dicembre sarà disponibile il nuovo film di Sydney Sibilia, il talentuoso regista campano, classe 1981, che torna dietro la macchina da presa dopo il successo (insperato) di Smetto quando ...L'attore sarà inoltre nel cast del nuovo film di David O. Russell insieme a Margot Robbie e Christian Bale. Per altri approfondimenti sulla carriera di John David Washington, rimandiamo alla ...