Il mondo raccontato dall’architettura astratta (Di martedì 27 ottobre 2020) Concentrandosi su simmetrie, linee, ombre e colori, le fotografie dello spagnolo Andrés Gallardo Albajar riescono a catturare l’architettura contemporanea astratta, esaltata in tutti i suoi caratteri più riconoscibili: da Pechino a Stoccolma, passando per Seoul e Bilbao, la serie di scatti è stata recentemente pubblicata in un volume dal titolo Urban Geometry (Hoxton Mini Press). La raccolta, come potete vedere da alcune foto che l’artista ci ha permesso di pubblicare, non immortala solo celebri edifici ricercati di volta in volta nelle varie città, ma anche piccoli angoli e scorci incrociati per caso, vagando e perdendosi senza meta, in un moto di inquietudine continua che trova sfogo solo nell’osservazione dell’ambiente circostante. Il mondo raccontato ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) Concentrandosi su simmetrie, linee, ombre e colori, le fotografie dello spagnolo Andrés Gallardo Albajar riescono a catturare l’architettura contemporanea, esaltata in tutti i suoi caratteri più riconoscibili: da Pechino a Stoccolma, passando per Seoul e Bilbao, la serie di scatti è stata recentemente pubblicata in un volume dal titolo Urban Geometry (Hoxton Mini Press). La raccolta, come potete vedere da alcune foto che l’artista ci ha permesso di pubblicare, non immortala solo celebri edifici ricercati di volta in volta nelle varie città, ma anche piccoli angoli e scorci incrociati per caso, vagando e perdendosi senza meta, in un moto di inquietudine continua che trova sfogo solo nell’osservazione dell’ambiente circostante. Il...

Aliautonomie : Oggi i Sindaci hanno detto… Rubrica quotidiana sul mondo degli enti locali raccontato dalle agenzie di stampa e gli… - SokolAndrea : Che poi per carità anche io me l’ascolto, però bo mi sembra che questa gente non riesca scindere la realtà dal mond… - minimumfax : RT @SandorDD: 'Il mare è raccontato come un mondo parallelo [..] attraversato da storie incredibili che avvertiamo come lontanissime da noi… - SandorDD : 'Il mare è raccontato come un mondo parallelo [..] attraversato da storie incredibili che avvertiamo come lontaniss… - rambonesco : Guardando #lariachetira mi rendo conto come c'è un mondo raccontato che non risponde a quello reale. Classificano c… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo raccontato Il mondo raccontato dall architettura astratta Wired.it Watch Dogs Legion, tra (post)Brexit e resistenza arriva il nuovo videogioco di Ubisoft ambientato a Londra

Tecnologia, futuro, resistenza: sono questi i tre aspetti principali che muovono le fila di Watch Dogs Legion, il nuovo capitolo della popolare serie action a marchio Ubisoft, in uscita il prossimo 29 ...

Coca-Cola entra nel mondo dei podcast con la serie “Come Mai Prima”

Coca-Cola annuncia il suo ingresso nel mondo dei podcast con “Come Mai Prima”, una serie che racconta sei inedite storie di chi ha creduto nei propri sogni, un progtto che porta la fitma dell'agenzia ...

Tecnologia, futuro, resistenza: sono questi i tre aspetti principali che muovono le fila di Watch Dogs Legion, il nuovo capitolo della popolare serie action a marchio Ubisoft, in uscita il prossimo 29 ...Coca-Cola annuncia il suo ingresso nel mondo dei podcast con “Come Mai Prima”, una serie che racconta sei inedite storie di chi ha creduto nei propri sogni, un progtto che porta la fitma dell'agenzia ...