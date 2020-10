Il ministro Bellanova critica le chiusure anticipate dei ristoranti, Conte va avanti (Di martedì 27 ottobre 2020) La maggioranza si spacca sul nuovo Dpcm anti Covid. Dpcm anti Covid: la maggioranza si spacca su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) La maggioranza si spacca sul nuovo Dpcm anti Covid. Dpcm anti Covid: la maggioranza si spacca su Notizie.it.

rtl1025 : ??Il presidente Giuseppe #Conte riunirà alle 16, a quanto si apprende, i capi delegazione Dario #Franceschini, Rober… - dottoressah : La #bellanova che critica le scelte del SUO Governo sa di essere un ministro oppure soffre di demenza? - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: 'Quel #Dpcm non va bene, non risponde alle esigenze della comunità scientifica, ai suggerimenti delle Regioni e crea gra… - Paul8725484752 : RT @ultimenotizie: 'Quel #Dpcm non va bene, non risponde alle esigenze della comunità scientifica, ai suggerimenti delle Regioni e crea gra… - ilDemAllergico : @Ruffino_Lorenzo Un paese avanzato non può avere la Bellanova come ministro. -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Bellanova Bellanova: “Le scuole devono restare aperte, pianificare meglio il sistema dei trasporti. Snodo non aggirabile” Orizzonte Scuola Dpcm anti Covid: la maggioranza si spacca

“Lo stesso Cts – ricorda la Bellanova – per voce del Ministro della Sanità che ha letto parte di un verbale, aveva avanzato dubbi sull’utilità della chiusura anticipata, segnalando il rischio che si ...

Conte sabotato nel governo. Ma il Colle allontana la crisi

«Siamo in piena pandemia, una crisi di governo è impensabile», taglia corto un ministro dem di rango. E anche dal Quirinale filtra la convinzione che non sia «questo ...

“Lo stesso Cts – ricorda la Bellanova – per voce del Ministro della Sanità che ha letto parte di un verbale, aveva avanzato dubbi sull’utilità della chiusura anticipata, segnalando il rischio che si ...«Siamo in piena pandemia, una crisi di governo è impensabile», taglia corto un ministro dem di rango. E anche dal Quirinale filtra la convinzione che non sia «questo ...