Il governo ha approvato il “decreto ristori” (Di martedì 27 ottobre 2020) Prevede oltre 5 miliardi di euro per sostenere l'economia e aiutare le persone durante la crisi causata dal coronavirus Leggi su ilpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Prevede oltre 5 miliardi di euro per sostenere l'economia e aiutare le persone durante la crisi causata dal coronavirus

fanpage : ?? Ultim'ora Via libera al Decreto Ristori, tutte le misure previste per i lavoratori. - giorgis65 : Manifestare il proprio dissenso al Governo è un diritto fondamentale ma la violenza non è accettabile e non risolve… - CristinaCmr : RT @GiovanniToti: Rapida occhiata al Decreto Ristori approvato dal Governo. La nostra unica preoccupazione è che le risorse questa volta si… - marco__lecce : RT @ilpost: Il governo ha approvato il “decreto ristori” - ilpost : Il governo ha approvato il “decreto ristori” -