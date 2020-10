Il governo “chiude” il ristorante dei ragazzi con la sindrome di down (Di martedì 27 ottobre 2020) Tutti la conoscono come “La locanda dei girasoli”. Ed è uno di quei posti magici che si devono visitare almeno una volta nella vita. Oggi è balzata agli onori della cronaca dopo che Fabio Giuffrida, su Open, ha raccontato la storia dei suoi dipendenti. O meglio, la rabbia dei suoi dipendenti alla luce del nuovo Dpcm del governo. Da lunedì sera, infatti, “Ettore, Simone, Federico (solo per citarne alcuni), tutti ragazzi con la sindrome di down, lavoratori instancabili, non potranno più preparare le loro squisite cene”. Le loro specialità sono la gricia, l’immancabile cacio e pepe ma anche la pizza con fiori di zucca e mozzarella di bufala oltre a quella con carciofi e guanciale. “La Locanda dei Girasoli”, il ... Leggi su ilparagone (Di martedì 27 ottobre 2020) Tutti la conoscono come “La locanda dei girasoli”. Ed è uno di quei posti magici che si devono visitare almeno una volta nella vita. Oggi è balzata agli onori della cronaca dopo che Fabio Giuffrida, su Open, ha raccontato la storia dei suoi dipendenti. O meglio, la rabbia dei suoi dipendenti alla luce del nuovo Dpcm del. Da lunedì sera, infatti, “Ettore, Simone, Federico (solo per citarne alcuni), tutticon ladi, lavoratori instancabili, non potranno più preparare le loro squisite cene”. Le loro specialità sono la gricia, l’immancabile cacio e pepe ma anche la pizza con fiori di zucca e mozzarella di bufala oltre a quella con carciofi e guanciale. “La Locanda dei Girasoli”, il ...

