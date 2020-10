Il giorno prima della Laurea uccide i genitori, la sorella e la nonna: non aveva sostenuto gli esami (Di martedì 27 ottobre 2020) I suoi parenti erano convinti che Menhaz Zaman, 24enne di Markham, in Canada, avesse sostenuto tutti gli esami e stesse per Laurearsi. Per anni, invece, il ragazzo aveva trascorso le sue giornate ai videogiochi, in palestra o nei centri commerciali. Una volta arrivato il giorno della Laurea ha deciso di uccidere tutta la famiglia, compresi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 27 ottobre 2020) I suoi parenti erano convinti che Menhaz Zaman, 24enne di Markham, in Canada, avessetutti glie stesse perrsi. Per anni, invece, il ragazzotrascorso le sue giornate ai videogiochi, in palestra o nei centri commerciali. Una volta arrivato ilha deciso dire tutta la famiglia, compresi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

amnestyitalia : #Bielorussia: ieri, durante uno sciopero, oltre 100 operai sono stati picchiati e arrestati. Il giorno prima più di… - petergomezblog : #Coronavirus, il Comitato scientifico in #Francia: “La seconda ondata più grave della prima, si va verso i 100mila… - carlaruocco1 : Detto da lui che non ha mai lavorato un giorno in vita sua, nel podio degli assenteisti in europarlamento prima e i… - amoreandrea84 : RT @maurizioft: 'Conte non si stupirebbe dei distinguo del giorno dopo se solo imparasse ad ascoltare i suggerimenti del giorno prima.' @Et… - SilvioMarinoSan : RT @CesareSacchetti: Qualcuno ha fatto notare questa strana anomalia. Nel conto dei positivi rispetto al giorno prima, vengono conteggiati… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno prima Uccide i genitori, la sorella e la nonna il giorno prima della laurea: non aveva mai dato esami Il Messaggero Circumvesuviana, da luglio sei treni in più al giorno. Ok corse mattutine Napoli-Acerra e Napoli-San Giorgio

“Da luglio prossimo, grazie ai 20 milioni di euro di risorse regionali del piano di manutenzione straordinaria dei mezzi della Circumvesuviana avviato lo scorso aprile, i treni a disposizione ogni gio ...

Stoccata di Woods su Fraile e Valverde. Carapaz resta leader

Il canadese della EF Pro Cycling vince la settima tappa davanti a Fraile e Valverde, che recupera terreno in classifica. L'ecuadoriano sempre in maglia rossa ...

“Da luglio prossimo, grazie ai 20 milioni di euro di risorse regionali del piano di manutenzione straordinaria dei mezzi della Circumvesuviana avviato lo scorso aprile, i treni a disposizione ogni gio ...Il canadese della EF Pro Cycling vince la settima tappa davanti a Fraile e Valverde, che recupera terreno in classifica. L'ecuadoriano sempre in maglia rossa ...