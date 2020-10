Il giorno dopo le violenze Torino conta i danni (Di martedì 27 ottobre 2020) La mattina dopo i violenti scontri dei manifestanti anti-lockdown è il momento della conta dei danni per una Torino colpita la cuore. Camminare per le centrali via Roma e traverse è vedere una dopo l’altra vetrine rotte, sfondate, spesso negozi saccheggiati. Le commesse tentano di ripulire dai vetri e dalle pietre lanciate per sfondare le vetrine, mentre i gestori provano a quantificare i danni. Davanti a Gucci, la griffe più colpita tanto che tutte le borse esposte nello store di via Roma sono state portate vie, c’è anche chi fa la fila per un selfie o una diretta Instagram, il nuovo turismo delle vetrine sfondate, mentre dentro il negozio la scientifica fa i rilievi del caso, e il proprietario scuote la testa rifiutando di commentare quanto ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 27 ottobre 2020) La mattinai violenti scontri dei manifestanti anti-lockdown è il momento delladeiper unacolpita la cuore. Camminare per le centrali via Roma e traverse è vedere unal’altra vetrine rotte, sfondate, spesso negozi saccheggiati. Le commesse tentano di ripulire dai vetri e dalle pietre lanciate per sfondare le vetrine, mentre i gestori provano a quantificare i. Davanti a Gucci, la griffe più colpita tanto che tutte le borse esposte nello store di via Roma sono state portate vie, c’è anche chi fa la fila per un selfie o una diretta Instagram, il nuovo turismo delle vetrine sfondate, mentre dentro il negozio la scientifica fa i rilievi del caso, e il proprietario scuote la testa rifiutando di commentare quanto ...

