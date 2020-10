Il Giornale | se i risultati della Juve li avesse ottenuti Sarri e non Pirlo | apriti cielo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ilfa un’operazione verità, uno squarcio nel buio del mondo dell’informazione sportiva. “scopre di non essere maestro” è il titolo dell’articolo che comincia così. Qualcuno ha già cominciato a storcere il naso. Ma ovviamente il credito di cui godeè pressoché infinito e nessuno si sogna di metterlo in discussione. Certo è però che se ifin quidalladel Maestro liraccolti, le polemiche e i dubbi sul suo operato si sarebbero già levati altissimi in. Basti un dato per rendere l’idea: la Signora di quest’anno ha finora raccolto tre pareggi nelle quattro partite disputate, ...