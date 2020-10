Il focolaio in casa Lazio: per la Champions solo 16 convocati (di cui quattro dalla primavera) (Di martedì 27 ottobre 2020) Le voci erano iniziate a circolare nella mattinata di martedì, senza trovare conferma ufficiale. Poi, però, ci ha pensato lo stesso allenatore a comunicare molte defezioni tra i biancocelesti per la partita di Champions League in casa del Bruges per una situazione complicata a Formello a causa del Covid. C’è un focolaio Lazio, con Simone Inzaghi costretto a portare con sé nella trasferta valida per la seconda giornata della massima competizione europea per club solamente 16 calciatori (di cui quattro primavera). E spiccano grandi nomi nella lista degli assenti. LEGGI ANCHE > Spadafora dice che non avrebbe mai voluto chiudere piscine e palestre Le identità dei calciatori che sarebbero risultati positivi all’ultima tornata di tamponi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020) Le voci erano iniziate a circolare nella mattinata di martedì, senza trovare conferma ufficiale. Poi, però, ci ha pensato lo stesso allenatore a comunicare molte defezioni tra i biancocelesti per la partita diLeague indel Bruges per una situazione complicata a Formello a causa del Covid. C’è un, con Simone Inzaghi costretto a portare con sé nella trasferta valida per la seconda giornata della massima competizione europea per club solamente 16 calciatori (di cui). E spiccano grandi nomi nella lista degli assenti. LEGGI ANCHE > Spadafora dice che non avrebbe mai voluto chiudere piscine e palestre Le identità dei calciatori che sarebbero risultati positivi all’ultima tornata di tamponi ...

