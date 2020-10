Il film sei ancora qui e il suo valore nascosto (Di martedì 27 ottobre 2020) Quel percorso nascita- morte chiamato vita di cui tutti facciamo parte, è colmo di ostacoli e ardue sfide. Superarle, non sempre risulta facile. L’alba dell’esistenza è fatta prevalentemente di curiosità, spirito d’esplorazione e speranze. Si cresce anelando alla vita adulta, poiché in questa si vede la libertà. Eppure, quel cammino chiamato crescita, non sempre si rivela facile. Nonostante le difficoltà della vita, uno dei compiti più difficili per l’uomo resta accettare la fine di questa. La morte, è l’unica certezza che abbiamo. Ed uno dei più enormi misteri che avvolge il nostro respiro quotidiano. Accettarla, tuttavia, non è facile. Ci si arrende all’idea che prima o poi accadrà. Quando poi viviamo la scomparsa di qualcuno che amiamo, può succedere di sentire il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020) Quel percorso nascita- morte chiamato vita di cui tutti facciamo parte, è colmo di ostacoli e ardue sfide. Superarle, non sempre risulta facile. L’alba dell’esistenza è fatta prevalentemente di curiosità, spirito d’esplorazione e speranze. Si cresce anelando alla vita adulta, poiché in questa si vede la libertà. Eppure, quel cammino chiamato crescita, non sempre si rivela facile. Nonostante le difficoltà della vita, uno dei compiti più difficili per l’uomo resta accettare la fine di questa. La morte, è l’unica certezza che abbiamo. Ed uno dei più enormi misteri che avvolge il nostro respiro quotidiano. Accettarla, tuttavia, non è facile. Ci si arrende all’idea che prima o poi accadrà. Quando poi viviamo la scomparsa di qualcuno che amiamo, può succedere di sentire il ...

