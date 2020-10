Il Decreto Ristoro, un'elemosina senza dignità (Di martedì 27 ottobre 2020) Li hanno costretti a chiudere a marzo. Poi li hanno fatti svenare per rimettersi in regola. E adesso li hanno chiusi di nuovo. Non c'è Ristoro in grado di risarcire il furto di dignità subito dagli imprenditori colpiti dalla mannaia del Dpcm. E quello che è stato varato ha tutte le sembianze di una pezza provvisoria.Il Decreto Ristoro del governo sventaglia l'ennesimo giro di sussidi, per un ammontare che si aggira sui 5 miliardi di euro, se non ci saranno sorprese prima della pubblicazione definitiva. Di questi, un miliardo e mezzo sono a fondo perduto, proporzionati però all'elemosina erogata in primavera. Gli indennizzi arrivano anche al 300% per gli esercizi chiusi del tutto, come cinema e palestre. Per i ristoranti, il sussidio andrebbe a coprire solo il 40% del giro di ... Leggi su panorama (Di martedì 27 ottobre 2020) Li hanno costretti a chiudere a marzo. Poi li hanno fatti svenare per rimettersi in regola. E adesso li hanno chiusi di nuovo. Non c'èin grado di risarcire il furto di; subito dagli imprenditori colpiti dalla mannaia del Dpcm. E quello che è stato varato ha tutte le sembianze di una pezza provvisoria.Ildel governo sventaglia l'ennesimo giro di sussidi, per un ammontare che si aggira sui 5 miliardi di euro, se non ci saranno sorprese prima della pubblicazione definitiva. Di questi, un miliardo e mezzo sono a fondo perduto, proporzionati però all'erogata in primavera. Gli indennizzi arrivano anche al 300% per gli esercizi chiusi del tutto, come cinema e palestre. Per i ristoranti, il sussidio andrebbe a coprire solo il 40% del giro di ...

Linkiesta : Tre #dpcm in undici giorni, un decreto ristoro per farci passare un sereno Natale, ristoranti aperti la domenica, i… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Non abbiamo fatto scelte indiscriminate. Critiche legittime ma dobbiamo evitare che curva ci sfugga. Rispet… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - NonnaMaria15 : RT @Kapparar1: Quando leggendo il decreto, capiranno che i rimborsi saranno proporzionali al fatturato 2019... Sarà impagabile vedere le es… - varesenews : Varato il decreto ristoro: “Aiuti a bar, ristoranti e palestre e ai lavoratori dello spettacolo e del t -