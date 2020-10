Il coprifuoco ha fatto la prima vittima: si toglie la vita nel proprio bar (Di martedì 27 ottobre 2020) A Lodi, un uomo è stato rinvenuto morto dai propri clienti all’interno del proprio bar. Si ipotizza che sia stato suicidio. Il luogo dell’accaduto (Fonte foto: web)Lodi: proprietario di un bar trovato morto al suo interno. Ieri, verso le 10 del mattino, i passanti vedevano la serranda dello stesso bar aperta a metà, credendo che vi si potesse entrare quindi, ed anche incuriositi, alcuni hanno fatto il loro ingresso. M.C., 64 anni, era morto, trovato riverso sul pavimento del proprio locale. Da subito, si è pensato potesse essere suicidio. Poi, i clienti più affezionati, appresa la notizia, si sono riversati fuori dal locale. L’imprenditore, potrebbe aver compiuto il gesto, impaurito da una possibile nuova crisi, dopo l’ultimo Dpcm. Leggi anche >>> A cena in ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) A Lodi, un uomo è stato rinvenuto morto dai propri clienti all’interno delbar. Si ipotizza che sia stato suicidio. Il luogo dell’accaduto (Fonte foto: web)Lodi: proprietario di un bar trovato morto al suo interno. Ieri, verso le 10 del mattino, i passanti vedevano la serranda dello stesso bar aperta a metà, credendo che vi si potesse entrare quindi, ed anche incuriositi, alcuni hannoil loro ingresso. M.C., 64 anni, era morto, trovato riverso sul pavimento dellocale. Da subito, si è pensato potesse essere suicidio. Poi, i clienti più affezionati, appresa la notizia, si sono riversati fuori dal locale. L’imprenditore, potrebbe aver compiuto il gesto, impaurito da una possibile nuova crisi, dopo l’ultimo Dpcm. Leggi anche >>> A cena in ...

L’Europa suona, canta e balla, l’Italia, patria della cultura, dell’arte, regina dello spettacolo, è chiusa in casa, impossibilitata a respirare l’aria ...

Facciamo il punto della situazione ... Poi ci sono alcune differenze fra provincia di Trento e di Bolzano. Ecco quali. COPRIFUOCO In Trentino non c'è coprifuoco, in Alto Adige invece fra le 23 e le 5 ...

