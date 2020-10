Il colpo di grazia di Conte a bar e ristoranti. “Così chiuderemo tutti” (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – Il coprifuoco alle 18 imposto dal premier Giuseppe Conte non colpisce il virus ma (tra gli altri) i ristoratori, che rischiano di non rialzarsi più. Lo stop alle 18 per le consumazioni in bar, pizzerie e ristoranti per cercare di Contenere i contagi è “il colpo decisivo a un settore che così morirà“, è l’allarme lanciato da Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio. Questo quando il settore della ristorazione “ha colto da subito l’importanza della sicurezza della salute, nostra e dei nostri clienti”. E invece il governo giallofucsia che fa? Chiude tutto. “Siamo un paziente in terapia intensiva cui il governo ha deciso di staccare la spina“, fa presente Cursano, interpellato dall’Agi, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – Il coprifuoco alle 18 imposto dal premier Giuseppenon colpisce il virus ma (tra gli altri) i ristoratori, che rischiano di non rialzarsi più. Lo stop alle 18 per le consumazioni in bar, pizzerie eper cercare dinere i contagi è “ildecisivo a un settore che così morirà“, è l’allarme lanciato da Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio. Questo quando il settore della ristorazione “ha colto da subito l’importanza della sicurezza della salute, nostra e dei nostri clienti”. E invece il governo giallofucsia che fa? Chiude tutto. “Siamo un paziente in terapia intensiva cui il governo ha deciso di staccare la spina“, fa presente Cursano, interpellato dall’Agi, ...

Le misure previste dal nuovo DPCM (chiusura generalizzata di bar e ristoranti dopo le 18, così come di cinema e teatri) rischiano di dare il colpo di grazia ad interi settori – quello della ristorazione.

Il presidente di Confindustria: "Noi certe cose le dicevamo ad aprile. Sulle nuove misure, è mancata la concertazione con le categorie"

