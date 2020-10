Il Collegio 5 insegnanti: chi sono? Anticipazioni sulla nuova edizione (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Collegio 5 riapre con l’edizione 2020. Questa sera, alle ore 21.20, su Rai Due, i ragazzi dovranno affrontare l’atmosfera di un Collegio del 1992. Quali sono i prof di questa edizione? Ci sono alcune conferme e alcuni nuovi arrivi. Ecco di chi si tratta. Per esempio, c’è la conferma del preside Paolo Bosisio. Resta anche per questa edizione la professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio. Impossibile mandarla via, dopo il grande riscontro di pubblico, anche sui social. Confermati anche il professore d’italiano Andrea Maggi e quello di storia e geografia Luca Raina. Ritorneranno anche il professore di lingua inglese David Wayne Callahan e quello di arte Alessandro Carnevale. Salto di carriera, invece, per la ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 27 ottobre 2020) Il5 riapre con l’2020. Questa sera, alle ore 21.20, su Rai Due, i ragazzi dovranno affrontare l’atmosfera di undel 1992. Qualii prof di questa? Cialcune conferme e alcuni nuovi arrivi. Ecco di chi si tratta. Per esempio, c’è la conferma del preside Paolo Bosisio. Resta anche per questala professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio. Impossibile mandarla via, dopo il grande riscontro di pubblico, anche sui social. Confermati anche il professore d’italiano Andrea Maggi e quello di storia e geografia Luca Raina. Ritorneranno anche il professore di lingua inglese David Wayne Callahan e quello di arte Alessandro Carnevale. Salto di carriera, invece, per la ...

