Il ciambellone gigante | per una colazione sana senza conservanti!

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il dolce che ti presentiamo oggi è il classicodella nonna, quello che era bello gustare la mattina pucciato nel latte o ingurgitare a merenda quando si facevano i compiti o si guardava la tv. Il segreto di questo dolce, se di segreto si può parlare, è che in realtà non c’è nessun ingrediente segreto, solo uova, zucchero, burro, latte e farina, e per aromatizzare buccia di limone e vaniglia. Ah, e un po’ di gocce di cioccolato, se proprio non sai rinunciare a un tocco di dolce golosità. Gli ingredienti Ti servono: quattro uova medie; 200 grammi di zucchero; la scorza grattugiata di un limone; un cucchiaino di esalla vaniglia; 120 grammi di burro (oppure olio di girasole o di arachidi); 120 grammi di latte intero; 300 grammi di farina doppio zero; una bustina di lievito per dolci; ...