Il «Black Friday in anticipo», come funziona e le offerte che trovi da oggi (Di martedì 27 ottobre 2020) Amazon non si ferma e a pochi giorni dalla fine del Prime Day lancia il «Black Friday in anticipo», un evento speciale che durerà fino a fine novembre e che ti consente di acquistare una ricca selezione di prodotti delle migliori marche ad un prezzo davvero conveniente. Un vero e proprio antipasto del prossimo Venerdì Nero su articoli di ogni categoria: dai giocattoli alla moda, dall'elettronica agli articoli per la casa e la cucina, ai prodotti per la beauty routine e molto altro ancora. Gli altri e-commerce lanceranno le proprie offerte dal 16 novembre, con campagne in crescendo: i primi giorni offriranno prodotti meno famosi e più di nicchia, per poi mettere sul piatto i veri assi nella manica soltanto nella vera e propria Black Week che comincerà il 23 ...

