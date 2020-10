I VIP che compiono gli anni il 27 Ottobre 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) I COMPLEanni DEI VIP27 Ottobre 2020 Tanti auguri a Simon Le Bon, che oggi spegne 62 candeline;Buon compleanno a Roberto Benigni per i suoi 68 anni;Il mito Lino Patruno de I Gufi oggi compie 85 anni;John Cleese dei Monty Python (e del Ministero delle camminate strambe), giugne ai suoi 81 anni;Loredana Errore e Kelly Osbourne compiono entrambe 36 anni;Alba Flores alias Nairobi de La Casa di Carta festeggia i suoi 34 anni;Infine, buon compleanno anche a Stefan El Shaarawy, che spegne 28 candeline.L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 ottobre 2020) I COMPLEDEI VIP27Tanti auguri a Simon Le Bon, che oggi spegne 62 candeline;Buon compleanno a Roberto Benigni per i suoi 68;Il mito Lino Patruno de I Gufi oggi compie 85;John Cleese dei Monty Python (e del Ministero delle camminate strambe), giugne ai suoi 81;Loredana Errore e Kelly Osbourneentrambe 36;Alba Flores alias Nairobi de La Casa di Carta festeggia i suoi 34;Infine, buon compleanno anche a Stefan El Shaarawy, che spegne 28 candeline.L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : VIP che Quali sono i vip che sostengono Joe Biden? Yahoo Finanza GF Vip, Guenda Goria solleva un tema scomodo: lite con Enock

Gueda Goria scatena la reazione di Enock sulla frase sessista di Balotelli “L’altra sera, perdonami Enock, è stata da tuo fratello una frase che ha urtato molto la mia ... sensibilità di quanti ...

Stefania Orlando: "Mi odiano tutti"

Dopo aver sottoposto i nostri Vip allo stress di una finta eliminazione ... Il disagio dell'inquilina è scatenato da ciò che gli altri pensano di lei, ora che nemmeno il suo amico più fidato ha scelto ...

