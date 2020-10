I tassisti napoletani invadono piazza del Plebiscito: Quasi fermi da ormai otto mesi. Rischiamo il tracollo (Di martedì 27 ottobre 2020) “C’è il rischio del tracollo di un comparto essenziale per la mobilità cittadina”. Così in una nota Unimpresa Mobilità, Sitan-Atn, Uritaxi, Federtaxi e Orsa-Taxinapoli, sulla manifestazione in corso a Napoli dove i tassisti hanno “invaso” pacificamente piazza del Plebiscito occupandola con i taxi.”La categoria dei tassisti – si legge nella nota – è in forte sofferenza e, con le nuove disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm per il contenimento dei contagi da Covid, i danni economici al settore rischiano di diventare irreversibili. I provvedimenti, oltre ad escludere da concreti aiuti economici il settore, riducono ancora di più l’utenza, la domanda di trasporto e le possibilità di incassare ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 ottobre 2020) “C’è il rischio deldi un comparto essenziale per la mobilità cittadina”. Così in una nota Unimpresa Mobilità, Sitan-Atn, Uritaxi, Federtaxi e Orsa-Taxinapoli, sulla manifestazione in corso a Napoli dove ihanno “invaso” pacificamentedeloccupandola con i taxi.”La categoria dei– si legge nella nota – è in forte sofferenza e, con le nuove disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm per il contenimento dei contagi da Covid, i danni economici al settore rischiano di diventare irreversibili. I provvedimenti, oltre ad escludere da concreti aiuti economici il settore, riducono ancora di più l’utenza, la domanda di trasporto e le possibilità di incassare ...

