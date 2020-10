I saccheggi di Torino a Gucci durante manifestazione e proteste non sono opera di commercianti (Di martedì 27 ottobre 2020) Tiene banco stamane la storia dei saccheggi di Torino, un occasione della manifestazione e delle proteste avvenute ieri sera non solo in questa città, ma nelle principali metropoli italiane. In particolare, è diventato virale nelle ultime ore il video che ci mostra alcuni ragazzi rompere le vetrine di un negozio Gucci, portando via parte della merce esposta. Un episodio senza ombra di dubbio da condannare, che ha gettato non poche ombre sulle reali motivazioni di coloro che stanno facendo “rumore” in seguito ai recenti DPCM. I responsabili dei saccheggi di Torino a Gucci durante le proteste Un po’ come avvenuto a Napoli venerdì scorso, stando all’approfondimento che ... Leggi su bufale (Di martedì 27 ottobre 2020) Tiene banco stamane la storia deidi, un occasione dellae delleavvenute ieri sera non solo in questa città, ma nelle principali metropoli italiane. In particolare, è diventato virale nelle ultime ore il video che ci mostra alcuni ragazzi rompere le vetrine di un negozio, portando via parte della merce esposta. Un episodio senza ombra di dubbio da condannare, che ha gettato non poche ombre sulle reali motivazioni di coloro che stanno facendo “rumore” in seguito ai recenti DPCM. I responsabili deidileUn po’ come avvenuto a Napoli venerdì scorso, stando all’approfondimento che ...

LaStampa : Saccheggi e paura nelle vie del centro. Gli incappucciati devastano Torino - LaStampa : Torino, undici arresti e cinque denunce per i saccheggi nella notte - ilriformista : Vetrine infranti in centro a Torino: almeno 10 fermati. A Milano petardi e molotov contro gli agenti. A Pesaro la s… - mariomachille : Non c'è differenza tra Napoli e Torino. Le rivolte nella prima ed i saccheggi nella seconda (come con #Gucci) non r… - Tony47560189 : RT @RogerHalsted: Gli stessi che ignoravano saccheggi e #violenze dei #BlackLivesMatter ora si commuovono per la vetrina spaccata di Gucci… -

Ultime Notizie dalla rete : saccheggi Torino Misure anti Covid: violenti disordini a Torino e Milano, chi sono gli arrestati

... anche minori Undici invece gli arresti a Torino mentre altre cinque persone sono state denunciate, tra cui anche dei minorenni. Le accuse formalizzate a carico dei presunti autori di disordini e ...

Proteste e saccheggi contro il Dpcm: a Milano 28 denunciati, 13 minorenni

Arresti e denunce, il bilancio delle proteste e dei saccheggi che ieri hanno infuocato diverse città italiane - da Milano a Torino - conta 10 arresti, 28 denunciati che vanno dal furto aggravato al ...

... anche minori Undici invece gli arresti a Torino mentre altre cinque persone sono state denunciate, tra cui anche dei minorenni. Le accuse formalizzate a carico dei presunti autori di disordini e ...Arresti e denunce, il bilancio delle proteste e dei saccheggi che ieri hanno infuocato diverse città italiane - da Milano a Torino - conta 10 arresti, 28 denunciati che vanno dal furto aggravato al ...