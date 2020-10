I presidenti delle associazioni sanitarie lanciano appello: “Non si muore solo di Covid” (Di martedì 27 ottobre 2020) Negli ospedali si continua a morire, e non solo di Covid. Tante, troppe persone muoiono perché vengono sospese le cure a causa del virus o, peggio, perché non vengono visitati. Come nel caso di una donna di 80 anni, il cui infarto è stato curato dal medico di famiglia (che non ha voluto visitarla) con una tachipirina e le cui condizioni sono ora disperate. “Voglio giustizia“, chiede la figlia. “Presidente Conte incontraci. Rappresentiamo 11 milioni di pazienti con gravi malattie che rischiano di peggiorare a causa del Covid. Abbiamo proposte concrete per migliorare la situazione” così scrivono Francesco Cognetti, Presidente FOCE e Presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro; Giordano Beretta, Presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica); Paolo Corradini, Presidente SIE (Società ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Negli ospedali si continua a morire, e nondi Covid. Tante, troppe persone muoiono perché vengono sospese le cure a causa del virus o, peggio, perché non vengono visitati. Come nel caso di una donna di 80 anni, il cui infarto è stato curato dal medico di famiglia (che non ha voluto visitarla) con una tachipirina e le cui condizioni sono ora disperate. “Voglio giustizia“, chiede la figlia. “Presidente Conte incontraci. Rappresentiamo 11 milioni di pazienti con gravi malattie che rischiano di peggiorare a causa del Covid. Abbiamo proposte concrete per migliorare la situazione” così scrivono Francesco Cognetti, Presidente FOCE e Presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro; Giordano Beretta, Presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica); Paolo Corradini, Presidente SIE (Società ...

Inizia così la lettera inviata da Altroconsumo al sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella e ai presidenti delle Commissioni di Camera e Senato che si occupano dell'area

Per Miani e Calderone è "urgente un confronto per valutare l'inserimento nei decreti di prossima emanazione di "regole emergenziali" semplificate in materia fiscale e di ammortizzatori sociali e per

