I Fatti Vostri, paura per Paolo Fox: "Non ce la fa" (Di martedì 27 ottobre 2020) Paolo Fox mette in ansia i fan de I Fatti Vostri per la sua assenza, un problema di salute l'ha lasciato a casa. I telespettatori de I Fatti Vostri aspettavano con ansia l'arrivo di Paolo Fox in trasmissione nella puntata di oggi. Tuttavia Giancarlo Magalli ha spiegato ai fan dell'esperto dell'Oroscopo il motivo della sua assenza. L'annunci è arrivato tuttavia è arrivato solo verso i titoli di coda e nel frattempo in tanti si sono chiesti che fine avesse fatto Fox, assente anche dalla puntata di ieri. L'esperto di astrologia è stato assente per via su un problema di salute.

