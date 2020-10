I facinorosi infiltrati fanno il gioco del governo che ignora la dignità degli imprenditori (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Premier si è chiesto in queste ore quale sia l'origine della rabbia che da nord a sud sta attraversando l'Italia? E si è chiesto se parte, non diciamo tutta, di questa rabbia non sia responsabilità sua? Perché quanto è successo nelle ultime 24 ore merita una riflessione profonda che non ci sembra sia stata fatta, almeno a Palazzo Chigi.Sgomberiamo subito il campo da una cosa: la rabbia non è quella dei teppisti, centri sociali, antagonisti, estremisti che hanno devastato le vetrine di negozi di lusso o che hanno trovato l'occasione giusta per lanciare qualche molotov contro le forze dell'ordine restando per lo più impuniti. Quelli sono teppisti, professionisti del disordine sociale alla ricerca dell'occasione giusta per scatenarsi.Quella di cui parliamo invece è la rabbia di baristi, ristoratori, personal trainer, gestori di ... Leggi su panorama (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Premier si è chiesto in queste ore quale sia l'origine della rabbia che da nord a sud sta attraversando l'Italia? E si è chiesto se parte, non diciamo tutta, di questa rabbia non sia responsabilità sua? Perché quanto è successo nelle ultime 24 ore merita una riflessione profonda che non ci sembra sia stata fatta, almeno a Palazzo Chigi.Sgomberiamo subito il campo da una cosa: la rabbia non è quella dei teppisti, centri sociali, antagonisti, estremisti che hanno devastato le vetrine di negozi di lusso o che hanno trovato l'occasione giusta per lanciare qualche molotov contro le forze dell'ordine restando per lo più impuniti. Quelli sono teppisti, professionisti del disordine sociale alla ricerca dell'occasione giusta per scatenarsi.Quella di cui parliamo invece è la rabbia di baristi, ristoratori, personal trainer, gestori di ...

