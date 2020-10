I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 27 ottobre (Di martedì 27 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 21.994 nuovi casi positivi da coronavirus e 221 morti a causa della COVID-19. Le persone attualmente ricoverate sono 15.366 (1.085 in più rispetto a ieri), di cui 1.411 nei reparti di terapia intensiva Leggi su ilpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 21.994 nuovi casi positivi dae 221 morti a causa della COVID-19. Le persone attualmente ricoverate sono 15.366 (1.085 in più rispetto a ieri), di cui 1.411 nei reparti di terapia intensiva

Viminale : Evita di rispondere a #email sospette, non aprire link, non fornire i tuoi dati sensibili.?? La #PoliziaPostale met… - beppe_grillo : Quali sono le figure professionali e le competenze richieste dalle aziende nell'immediato futuro? Ecco tutti i dati… - istsupsan : ??Un italiano su 7 dorme male?? ??3 su 10 troppo poco?? ??la media delle ore di sonno riportate è di circa 7 per notte??… - tfabiani2 : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #Coronavirus in Italia - 100x100Napoli : I dati di oggi in #Campania sul #covid -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 26 ottobre Il Post Coca-Cola entra nel mondo dei podcast con la serie “Come Mai Prima”

Coca-Cola annuncia il suo ingresso nel mondo dei podcast con “Come Mai Prima”, una serie che racconta sei inedite storie di chi ha creduto nei propri sogni, un progtto che porta la fitma dell'agenzia ...

Sala e Fontana: no a lockdown a Milano e in Lombardia (almeno per ora)

Lo scontro con il consigliere del Governo Walter Ricciardi, che parla della necessità di una chiusura generalizzata a Napoli e Milano. Ma intanto Palazzo Marino contesta la Regione Lombardia e la Regi ...

Coca-Cola annuncia il suo ingresso nel mondo dei podcast con “Come Mai Prima”, una serie che racconta sei inedite storie di chi ha creduto nei propri sogni, un progtto che porta la fitma dell'agenzia ...Lo scontro con il consigliere del Governo Walter Ricciardi, che parla della necessità di una chiusura generalizzata a Napoli e Milano. Ma intanto Palazzo Marino contesta la Regione Lombardia e la Regi ...