I am Greta | slitta l’uscita nei cinema italiani

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il documentario I amdi Nathan Grossman sarebbe dovuto uscire alil 2,3 e 4 novembre: con la chiusura delle sale salta l’eventoa causa delle restrizioni previste dal nuovo Dpcm del 25 ottobre l’uscita in sala di I am, il documentario prodotto da Hulu e diretto da Nathan Grossman che… L'articolo I aml’uscita neiCorriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Greta slitta

Corriere Nazionale

Slitta a causa delle restrizioni previste dal nuovo Dpcm del 25 ottobre l’uscita in sala di I am Greta, il documentario prodotto da Hulu e diretto da Nathan Grossman che punta i riflettori sulla vita ...ANCONA - Slitta il confronto in casa dem. «Causa aggravio della situazione di emergenza Covid19 e per il principio di precauzione, si è ritenuto opportuno rinviare la direzione ...