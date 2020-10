Hocus Pocus: le attrici del film si riuniscono per un "sortilegio" alla vigilia del voto (Di martedì 27 ottobre 2020) Quasi 30 anni dopo l'uscita del film, le attrici di Hocus Pocus sono protagoniste di una reunion con sortilegio incluso alla vigilia del voto per le presidenziali USA. Le attrici protagoniste di Hocus Pocus sono state al centro di una reunion virtuale che i fan del film potranno vedere il 30 ottobre. Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy si sono quindi rivolte ai giovani americani, spronandoli a votare per le presidenziali 2020. A quasi 30 anni dall'uscita di Hocus Pocus, il cast del film si è riunito e si è rivolto agli americani che ancora non hanno espresso la propria preferenza in vista delle presidenziali ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020) Quasi 30 anni dopo l'uscita del, ledisono protagoniste di una reunion coninclusodelper le presidenziali USA. Leprotagoniste disono state al centro di una reunion virtuale che i fan delpotranno vedere il 30 ottobre. Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy si sono quindi rivolte ai giovani americani, spronandoli a votare per le presidenziali 2020. A quasi 30 anni dall'uscita di, il cast delsi è riunito e si è rivolto agli americani che ancora non hanno espresso la propria preferenza in vista delle presidenziali ...

