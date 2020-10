Highlights e gol Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco 1-2, Champions League 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco 1-2, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Gli ospiti riescono a conquistare i tre punti in una trasferta che si rivela più complicata del previsto. I campioni d’Europa passano in vantaggio con Leon Goretzka, ma vengono raggiunti nella ripresa da Anton Miranchuk. A riportare avanti il Bayern ci pensa Joshua Kimmich, che sigla l’1-2. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Glie i gol di1-2, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di. Gli ospiti riescono a conquistare i tre punti in una trasferta che si rivela più complicata del previsto. I campioni d’Europa passano in vantaggio con Leon Goretzka, ma vengono raggiunti nella ripresa da Anton Miranchuk. A riportare avanti ilci pensa Joshua Kimmich, che sigla l’1-2.

LaPremierLeagu1 : Liverton Nove squadre in tre punti dopo la sesta giornata di Premier League. Questo dice tutto di un campionato ch… - internewsit : VIDEO - Milan-Roma 3-3, Serie A: gol e highlights della partita - - fainformazione : VIDEO - Milan-Roma 3-3 | Gol e Highlights | Giornata 5 | Serie A TIM 2020/21 Il Milan le prova tutte per vincere l… - fainfosport : VIDEO - Milan-Roma 3-3 | Gol e Highlights | Giornata 5 | Serie A TIM 2020/21 Il Milan le prova tutte per vincere l… - infoitsport : Highlights Milan-Roma 3-3: Video Gol 5ª Giornata di Serie A -