Highlights e gol Italia-Danimarca 1-3 | qualificazioni Europei femminili 2022 VIDEO

Gli Highlights e i gol di Italia-Danimarca 1-3, match valido per le qualificazioni agli Europei femminili del 2022. La Danimarca cala il tris e stacca il pass per gli Europei. Decidono la doppietta di Nadim e la rete di Sorensen che apre le danze, anche se non si può non sottolineare l'ottima prestazione di Harder. Il gol per le azzurre porta la firma di Valentina Giacinti, che al 60′ prova a riaprire la gara senza però molto successo. In alto le immagini salienti del match.

