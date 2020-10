«Harry e Meghan? Non li conosciamo!» La rivelazione dei Clooney durante il royal wedding

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 ottobre 2020) George Clooney e Amal Alamuddin, dati da sempre come grandi amici di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, erano tra i seicento invitati che nel maggio 2018 parteciparono al pomposo matrimonio dei Sussex nella St George’s Chapel al castello di Windsor. Furono anche tra i duecento «eletti» invitati a festeggiare, dopo la cerimonia in chiesa, a Frogmore House. E si dice che George abbia ballato sia con Meghan che con la cognata-rivale Kate Middleton. Ma ora la giornalista Rachel Johnson ha rivelato che il divo e la moglie non conoscevano affatto gli sposi: «Carolyn Bartholomew, amica della compianta lady Diana nonché madrina del principe William, in attesa dell’inizio della cerimonia si rivolse alla coppia seduta al suo fianco: «Come fate a conoscere Harry e Meghan?». E i Clooney risposero candidamente: «Ma non li conosciamo!».