Handball Erice | Mr Milenko Kljaijc lascia la panchina

(Di martedì 27 ottobre 2020) È ufficiale, Mr, per motivi familiari ha rinunciato alladella prima squadra, con grande rammarico da parte dell’allenatore croato e della Società. Nelle prossime settimane (così com’è stato nelle scorse) a guidare le Arpie ci sarà il secondo allenatore Marina Pellegatta, in attesa della scelta di un nuovo coach che possa prendere... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Giocatrice dell'Handball Erice positiva al Covid. Rinviato il match col Salerno - Handball: atleta dell'Erice positiva al #Covid, salta la trasferta della Jomi Salerno - Antonella Cappola: 'Onorerò la maglia, come sempre'

Ringraziando Milenko per i risultati e i successi raggiunti in questi anni con la HE, gli auguriamo di risolvere, quanto prima, le problematiche in corso e di riprendere l'attività di allenatore riten ...Con grande rammarico la società della Handball Erice ha comunicato che Mr Milenko Kljaijc, per motivi familiari ha rinunciato alla panchina della prima squadra. Nelle prossime settimane, così com'è ...