“Ha fatto questa cura potentissima”. Coronavirus, Donald Trump: svelato cosa gli hanno dato. “Ora è protetto fino a gennaio” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Senato degli Stati Uniti, con 52 voti favorevoli e 48 contrari, ha confermato la conservatrice Amy Coney Barrett come giudice della Corte suprema, scelta da Donald Trump dopo la morte il mese scorso della liberal Ruth Bader Ginsburg. “Un giorno memorabile”, ha affermato il presidente statunitense Donald Trump commentando la nomina di Barrett. La nuova giudice conservatrice della Corte suprema ha assicurato che svolgerà il suo incarico in modo indipendente dalla politica. Dopo il giuramento avvenuto nel corso di una cerimonia alla Casa Bianca, Barrett ha affermato: “Farò il mio lavoro in modo indipendente dalla politica e dalle mie preferenze. Io amo la Costituzione e la repubblica democratica che ha stabilito e mi dedicherò a preservarla”. Per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Senato degli Stati Uniti, con 52 voti favorevoli e 48 contrari, ha confermato la conservatrice Amy Coney Barrett come giudice della Corte suprema, scelta dadopo la morte il mese scorso della liberal Ruth Bader Ginsburg. “Un giorno memorabile”, ha affermato il presidente statunitensecommentando la nomina di Barrett. La nuova giudice conservatrice della Corte suprema ha assito che svolgerà il suo incarico in modo indipendente dalla politica. Dopo il giuramento avvenuto nel corso di una cerimonia alla Casa Bianca, Barrett ha affermato: “Farò il mio lavoro in modo indipendente dalla politica e dalle mie preferenze. Io amo la Costituzione e la repubblica democratica che ha stabilito e mi dedicherò a preservarla”. Per ...

trash_italiano : UNA COSA DOVEVANO FARE: INQUADRARE LA FACCIA DI ELIGREG QUANDO ALFONSO HA DETTO CHE ERA UNO SCHERZO. L'HANNO FATTO? NO. #GFVIP - MarcoMoriniTW : “Mi piace pensare che potrebbe tirare su il morale a qualcuno, come ha fatto con me”. L’italia fa da sfondo perfet… - LuigiBrugnaro : Che senso ha chiudere le attività alle 18? Per molti l’80% del fatturato viene fatto alla sera. Io avrei dato la r… - Antonella_Giuli : RT @FrancescoLollo1: #Tg2: Da mesi Governo aveva annunciato grave emergenza in autunno ma non ha fatto nulla dal trasporto pubblico alla sa… - iamsoell : Apro questo profilo dopo che mio padre ha fatto una battuta razzista come frecciatina contro il mio fidanzato? life keeps getting better -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha fatto The Innovation Factory lancia Grocket, soluzione chiavi in mano per ecommerce Food & Beverage Fortune Italia